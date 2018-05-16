Вашингтон, 17 мая, 2018, 02:05 — ИА Регнум. Большинство членов американского сената отдали голоса за Джину Хаспел — кандидата на пост главы ЦРУ, сообщили в пресс-службе спецкомитета сената конгресса США по разведке.

DonkeyHotey Джина Хаспел. Карикатура

Уточняется, что голосование состоялось 16 мая: «за» Хаспел проголосовали десять сенаторов, «против» — пять.

Следующим шагом в процессе утверждения этого экзотического кандидата (Хаспел станет первой женщиной, возглавляющей ЦРУ) будет одобрение всего американского сената.

Комментируя продвижение Хаспел, Ричард Берр (Республиканская партия), председатель спецкомитета, заявил:

«Джина Хаспел — одна из наиболее квалифицированных лиц, кого президент мог выбрать в качестве главы ЦРУ, и это самый подготовленный кандидат за все 70 лет истории ведомства».

Напомним, Хаспел готовится к новой должности на волне кадровых перестановок, инициированных американским президентом Дональдом Трампом. Ее кандидатура была анонсирована главой США через Twitter 13 марта 2018 года.

В прошлом Хаспел — директор одной из американских тюрем, в которых, как писали СМИ, применялись пытки.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале мая газета The Washington Post написала, что Хаспел собиралась снять свою кандидатуру в связи с обсуждением ее причастности к пыткам в тайной тюрьме ЦРУ.