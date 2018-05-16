Соскучилась по Белому дому: Трамп рассказала, чем займется после больницы
Вашингтон, 17 мая, 2018, 01:29 — ИА Регнум. Жена американского президента Меланья Трамп с нетерпением ждет возвращения в Белый дом. Об этом она написала в Twitter, находясь в больнице после операции.
«Чувствую себя замечательно и с нетерпением жду возвращения домой в Белый дом в ближайшее время», — сообщила Трамп.
По словам Трамп, она благодарна Национальному военно-медицинскому центру им. Уолтера Рида (Мэриленд, США) и его сотрудникам за работу. Она поблагодарила и тех, «кто передавал добрые пожелания».
Напомним, Трамп госпитализировали 14 мая, чтобы остановить развитие доброкачественной опухоли. Эмболизация — внедрение специального тела в кровеносный сосуд, питающего опухоль — проведена на почках.
Президент США Дональд Трамп, навестив жену после операции, сообщил, что с ней все в порядке. Он также поблагодарил через Twitter всех, кто переживал за нее.
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