Варшава, 17 мая, 2018, 00:32 — ИА Регнум. Невиновным признан поляк Томаш Коменда, отсидевший в тюрьме 18 лет за изнасилование и убийство, передает «Польское радио».

Уильям Хогарт. Суд. 1758

Решение о невиновности Коменды принято 16 мая на заседании Верховного суда Польши.

Уточняется, что Коменда, осужденный в 2004 г., оставался бы в заключении еще семь лет, если бы в минувшем году дело не поступило на пересмотр. Под стражу он был заключен четырьмя годами ранее до вынесения приговора.

Коменду арестовали 18 лет назад за изнасилование и убийство 15-летней девушки на основании «неоспоримых доказательств». Однако выяснилось, что доказательства не такие уж «неоспоримые».

В минувшем году Збигнев Зебро, польский генпрокурор, подал ходатайство о пересмотре дела. После рассмотрения его судом в порядке чрезвычайной апелляции выяснилась недоработка суда предыдущей инстанции.

Комментируя новые обстоятельства дела, Патрик Яки, польский вице-министр юстиции, заявил:

«Будет проводиться отдельное расследование по выяснению, кто отвечает за то, что невиновный человек 18 лет провел в тюрьме».

Как сообщается, со своей стороны Коменда может требовать компенсацию за потерянный заработок и моральный ущерб.