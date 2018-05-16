Калининград, 16 мая, 2018, 23:51 — ИА Регнум. Калининградские общественники выступили с инициативой освободить муниципалитеты от ответственности за содержание воинских захоронений. С таким предложением сегодня, 16 мая, выступил глава регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИК) Михаил Черенков, передает корреспондент ИА REGNUM .

Prussia39.ru Братская могила в Добровольске, где захоронено более 7,5 тыс. воинов

«К сожалению, у нас в соответствии с федеральным законодательством ответственность за содержание воинских захоронений лежит на муниципалитетах, но средств в местных бюджетах для достойного содержания воинских захоронений практически нет. Как результат — могилы тех, кто отдал за свое Отечество жизнь, ветшают на глазах», — сказал глава отделения ВООПИК, выступая на заседании Общественной палаты Калининградской области.

Черенков полагает, что необходимо обязать либо региональные власти, либо федеральный орган власти отвечать за воинские захоронения.

Председатель Общественного совета при Службе государственной охраны объектов культурного наследия Дмитрий Востриков поддержал предложение общественника.

«Закон в плане бремени на муниципалитеты в его нынешней редакции — несправедлив, — сказал Востриков.

По его словам, далеко не каждый муниципалитет может содержать мемориалы, находящиеся в его ведении.

«Солдат же погиб не за конкретный муниципалитет, например, Добровольское сельское поселение, а погиб за страну, отстаивая интересы страны, — продолжил председатель. — Почему нищее сельское поселение должно содержать несколько мемориалов, мне непонятно? Ведь в одном только Добровольске похоронено солдат больше, чем во всём Калининграде».

Корреспондент ИА REGNUM дополняет, что в заседании участвовал заместитель полпреда президента в СЗФО Роман Балашов. К нему общественники обратились с просьбой помочь обратиться с законодательной инициативой в Госдуму, чтобы принять поправки на федеральном уровне.

ИА REGNUM уточняет, что в Калининградской области, рождённой Великой Победой, увековечена память 134 002 советских воинов, погибших на территории Восточной Пруссии. Речь идет о 37 памятников, памятных знаков и достопримечательных мест, связанных с Великой Отечественной войной, а также 160 захоронений красноармейцев.