Вашингтон, 16 мая, 2018, 23:17 — ИА Регнум. Военно-морской флот Франции и флоты других стран НАТО не могут гарантировать себе места мировых лидеров, заявил 16 мая в Центре международных и стратегических исследований в Вашингтоне начальник штаба ВМС Франции адмирал Кристоф Празак.

Mil.ru Атомная подводная лодка «Александр Невский»

По словам французского адмирала, военным флотам стран НАТО не дают покоя технические характеристики российских подводных лодок и рост боевой мощи китайского флота.

По словам Кристофа Празака, подводные лодки ВМФ России невероятно быстрые и тихие и соответствуют всем современным требованиям.

Кроме того, китайский военно-морской флот за последние четыре года пополнился 80 боевыми кораблями и ожидает вступления в строй второго авианосца.

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Как сообщало ИА REGNUM, 16 мая было заявлено, что российские боевые корабли с крылатыми ракетами «Калибр» будут постоянно нести боевое дежурство в Средиземном море.

Кроме того, напомним, что в случае крупномасштабного военного конфликта с Россией военный потенциал НАТО в Европе напрямую будет зависеть от атлантических морских коммуникаций с США.