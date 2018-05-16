Чебоксары, 16 мая, 2018, 22:41 — ИА Регнум. Глава Чувашии Михаил Игнатьев своим указом освободил от занимаемой должности министра информационной политики и массовых коммуникаций Александра Иванова. Другим указом он же назначен министром образования и молодежной политики республики. Соответствующие документы опубликованы на портале правительства Чувашии.

Gov.cap.ru Михаил Игнатьев и Александр Иванов

Временно исполняющим обязанности главы мининформполитики назначен заместитель министра Михаил Анисимов.

Большой опыт работы Александра Иванова в системе образования, органах государственной власти позволит успешно решать поставленные перед минобразования Чувашии задачи, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе чувашского правительства. Отмечается, что назначение Иванова согласовано Министерством образования и науки России.

Глава региона пожелал Иванову результативной, эффективной работы. Игнатьев отметил, что система образования является важнейшей, во многом определяет социальное самочувствие населения.

«Жители республики должны быть уверены, что дети получат достойное воспитание и образование и будут готовы к самореализации», — отметил глава Чувашии.

Александр Иванов в 1979 году окончил Чувашский государственный педагогический институт им. И.Я. Яковлева по специальности «Математика». В 1998 году — Московский государственный социальный университет по специальности «Юриспруденция».

После окончания вуза начал работу учителем математики Ишлейской средней школы, затем был директором Салабайкасинской 8-летней школы, заведующим районного отдела народного образования Чебоксарского исполкома райсовета.

С июля 2001 года — руководитель аппарата Государственного Совета Чувашии. С 2010 по 2014 год занимал должности руководителя администрации главы республики, вице-премьера правительства — руководителя администрации глава Чувашии.

С 2014 года до настоящего времени являлся министром информационной политики и массовых коммуникаций Чувашии.