Каир, 16 мая, 2018, 22:16 — ИА Регнум. Перенос посольства США в Израиле в Иерусалим из Тель-Авива провоцирует рост напряженности в регионе, заявил 16 мая президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси.

Иерусалим

Глава египетского государства подчеркнул, что это решение Вашингтона уже привело к эскалации конфликта.

«Перевод американской дипмиссии в Иерусалим приведёт к нестабильности в регионе», — сказал Ас-Сиси.

Напомним, ранее это решение США раскритиковал президент Ирана Хасан Рухани, заявивший, что решение Вашингтона о переносе посольства в Иерусалим — неверное.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 мая в Иерусалиме состоялась официальная церемония открытия нового посольства США в Израиле.

В ответ на это жители Палестинской автономии устроили массовые акции протеста на границе сектора Газа, переросшие в столкновения с изральскими силовиками. С 14 мая число убитых в ходе столкновений палестинцев превысило 60 человек.