Архангельск, 16 мая, 2018, 23:46 — ИА Регнум. В Архангельске появится точная копия старинной беседки, в которой любил проводить время писатель Александр Грин, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Грин

Напомним, несколько лет назад, во время раскопок в Петровском сквере был обнаружен фундамент старинной беседки. Сначала она носила имя Голицина, губернатора Архангельской области, на деньги которого и была возведена беседка в 1899 году. Во время ссылки в Архангельск, Грин очень любил проводить время в этой беседке, поэтому от горожан она получила втрое название — беседка Грина.

Постройка будет восстановлена на историческом месте по архивным чертежам, но статус охраняемого памятника иметь не будет.

«Ее сметная стоимость — более 1 миллиона 670 тысяч рублей: конструкция сложная с элементами резного дерева и ковки и требует устройства фундамента», — рассказал сегодня на встрече с журналистами градоначальник Игорь Годзиш.

Всего на реконструкцию Петровского сквера, где будет находиться беседка, выделено 24 млн рублей. Это деньги бюджета и спонсоров. Власти города планируют обустроить в сквере спуски и подъемы, а также газон. Далее в планах — наполнить прогулочное место малыми архитектурными формами, высадить деревья и кустарники, отреставрировать сложное по форме бетонное ограждение. Общий объем финансирования по всем реставрационным мероприятиям — 120 млн. рублей, поэтому и сроки его реализации при финансировании лишь из муниципального бюджета и спонсорской помощи не ограничиваются одним годом.

Добавим, что проект воссоздания Петровского сквера был направлен региональным правительством в федеральный центр, получил положительную оценку и вошел список объектов, которые могут быть профинансированы по программе.

Справка:

Александр Степанович Гриневский (Александр Грин) провел в ссылке в Архангельской области 1,5 года. Этот период сам писатель назвал одной из интереснейших страниц своей жизни. Началом ссылки (1910) для него стала деревня Великий Двор в Пинежском районе, затем его перевели на острове Кего, а последние 2 месяца ссылки он провел в Архангельске.