Вашингтон, 16 мая, 2018, 20:28 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трапм заявил, что не получал уведомлений об отмене его встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном, которая должна состояться 12 июня в Сингапуре, передаёт NBC News.

Bwag Дональд Трамп и Ким Чен Ын. Граффити.

«Нас ни о чём не уведомляли. Мы ничего не видели, ничего не слышали. Посмотрим, что будет», — приводит телеканал слова главы Белого дома.

Напомним, накануне Пхеньян отказался от переговоров на высоком уровне с Южной Кореей, которые должны были состояться 16 мая в приграничном пункте Пханмунчжом и коснуться ранее достигнутых договорённостей между двумя странами. Кроме этого, в КНДР пригрозили отменить готовящуюся встречу Ким Чен Ына и Дональда Трампа.

Причиной этого послужили начавшиеся 11 мая двухнедельные учения военно-воздушных сил США и Южной Кореи Max Thunder, которые Пхеньян расценил как «репетицию вторжения в КНДР и провокацию на фоне потепления межкорейских отношений».

Официальный представитель госдепартамента США Хизер Науэрт в ходе брифинга сообщила, что несмотря на заявления Пхеньяна, Вашингтон продолжает подготовку к встрече двух лидеров.

Сегодня первый замминистра иностранных дел КНДР Ким Ге Гван заявил, что главным условием переговоров северокорейского лидера с президентом США должна быть заинтересованность Вашингтона в улучшении отношений с Пхеньяном.

«Мы больше не будем заинтересованы в переговорах с США, если их намерения заключаются в том, чтобы в одностороннем порядке загнать нас в угол и заставить отказаться от ядерного оружия», — подчеркнул он.

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