Сургут, Югра, 16 мая, 2018, 20:23 — ИА Регнум. Сотрудники полиции задержали в Сургуте молодого человека, который пытался сделать «тайники-закладки» с наркотиками, сообщили 16 мая в пресс-службе Управления МВД РФ по Югре.

Иван Шилов ИА REGNUM Наркотики

Полицейские заметили подозрительного человека во время несения патрульной службы около одного из домов по улице Просвещения. Злоумышленник был задержан.

В ходе досмотра у подозреваемого было обнаружено 38 свертков с порошкообразным веществом темного цвета. Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков провели обыски по месту жительства молодого человека.

В квартире злоумышленника были обнаружены пластиковые контейнеры с белым порошкообразным веществом. В ходе экспертизы выяснилось, что модой человек хранил 1,1 кг наркотических веществ.

Против 25-летнего подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье ст. 30 ч. 5 ст. 228.1 УК РФ. Ему грозит пожизненное заключение.

Напомним, 7 мая в прокуратуре Сургута сообщили, что в суд передано уголовное дело о покушении на незаконный сбыт наркотических веществ, возбужденное против двух уроженцев Украины.