Москва, 16 мая, 2018, 19:23 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом на тему скачка напряженности в секторе Газа, сообщает 16 мая пресс-служба Кремля.

Kremlin.ru Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган

Напомним, ранее об этом разговоре российского и турецкого президентов сообщил ряд СМИ, ссылавшихся на анонимные источники.

Пресс-служба указывает, что Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган уделили особое внимание акциям протеста, спровоцированным переносом посольства США в Иерусалим, и последовавшей за ними гибели десятков людей.

«Обсуждалась обострившаяся ситуация в ближневосточном регионе. Особое внимание уделено проходящим на палестинских территориях массовым акциям протеста в связи с открытием в Иерусалиме посольства США. Выражена серьезная озабоченность по поводу гибели большого количества участников этих акций», — сообщает пресс-служба Кремля.

Подчеркивается, что Владимир Путин отметил «важность отказа от насилия, необходимость налаживания результативного переговорного процесса в целях поиска взаимоприемлемых развязок на основе соответствующих решений ООН».

Как сообщало ИА REGNUM, многотысячные акции протеста в секторе Газа произошли на фоне 70-й годовщины образования Израиля и церемонии переноса посольства США из Тель-Авива в Иерусалим. Протесты переросли в столкновения с израильскими силовиками, которыми за 14 мая был застрелен 61 палестинец.

В Палестине и в Турции объявлен трехдневный траур по жертвам этих событий.