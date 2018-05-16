Екатеринбург, 16 мая, 2018, 18:51 — ИА Регнум. В Екатеринбурге не утихает скандал вокруг праймериз, которые «Единая Россия» готовит в преддверии намеченных на 9 сентября выборов нового состава городской думы. Утром 16 мая в помещении областной партячейки прошло заседание оргкомитета по подготовке предварительного голосования, а возле офиса собрались те, кто сомневается в честности процедуры. Среди них депутат городской думы Анатолий Шарапов и депутат законодательного собрания Свердловской области Игорь Володин.

Ян Брейгель Старший. Драка крестьян после игры в карты. 1615-1618

Поводом для недовольства отдельных партийцев стали нарушения, которые, по их мнению, имеют место быть на предварительном голосовании накануне выборов депутатов Екатеринбургской городской думы. Как ранее сообщало ИА REGNUM, они заявляют, что итоги праймериз предопределены. По их словам, список людей, которые победят на предварительном голосовании, уже известен. И будто бы именно на их победу ориентированные счётные комиссии.

На прошедшей 14 мая пресс-конференции они предъявили требования распустить оргкомитет. В случае, если их требования не будут удовлетворены, политики выразили готовность идти на выборы от другой политической структуры или в качестве самовыдвиженцев.

Также участники пресс-конференции изложили свои требования в открытом письме. Экземпляр этого письма сегодня, 16 мая, передали секретарю регионального отделения «Единой России» Виктору Шептию. Как отметил Шарапов, к письму было приложено порядка 500 подписей.

Шептий уже ознакомился с их претензиями. По его словам, 90% вопросов — не к региональному отделению «Единой России».

«Единственный вопрос, который адресовался нам — как формировались счётные комиссии. Они формировались на основе регламента. У нас в регламенте нет никаких дополнительных требований: у кого запрашивать данные, как запрашивать, единственное требование — эти люди должны быть либо в составе участковых комиссий, которые формируются на пять лет, либо в резерве», — заявил Шептий.

По его словам, списки готовили три человека. И по итогам была лишь одна жалоба, которая позднее не подтвердилась. Также Шептий выразил недоумение, как именно можно подделать результаты голосования. По его словам, это невозможно.

Кроме того, он предположил, что некоторых людей на сегодняшнее собрание позвали за деньги. О чём и заявил журналистам.

«Был организованный привод людей несколькими участниками. Я это воспринимаю как политическую борьбу. Видимо, люди понимают, что уровень депутата, звание депутата городской думы Екатеринбурга — это высокое звание в новой политической иерархии. Поэтому идёт вот такая борьба», — сказал Шептий.

Отметим, на заседание оргкомитета протестующих не пустили. Впрочем, они смогли встретиться с членами центрального исполнительного комитета «Единой России», которые прибыли в Екатеринбург для участия в заседании.

Напомним, праймериз намечены на 3 июня. Всего для участия в них зарегистрировались 193 человека. Приём заявок продлён до 18 мая. Из участников предстоит отобрать 36 человек, которые и примут участие в выборах.

Выборы депутатов городской думы пройдут 9 сентября. Они состоятся по смешанной системе. 18 депутатов изберут по одномандатным округам, а ещё 18 — по партийным спискам.