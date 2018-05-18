Улан-Удэ, 18 мая, 2018, 05:15 — ИА Регнум. Конфликт между бурятскими властями и общественными активистами по поводу передачи в длительную аренду китайской компании крупного массива лесных угодий резко обострился. Граждане собрались перед зданием республиканского правительства в столице республики и были разогнаны полицией с применением силы — общественников били и бросали на асфальт. Кого же так защищают от российских граждан и почему, пишет редактор ИА REGNUM Светлана Шаповалова.

Виталий Рябцев ИА REGNUM Почти вся южная половина Иркутской области превратилась в зону активных рубок, проводимых варварскими способами

Собравшиеся стояли за сохранения Байкала и леса около него, уверенные, что китайцы его вырубят. Митинг продолжался полтора часа, из правительства никто не вышел, но на прошедшей позже пресс-конференции глава Бурятии Алексей Цыденов заговорил о чьих-то «предвыборных интересах», ради которых людей и «вводят в заблуждение». Ситуация с введением в заблуждение выглядит действительно странной, ведь 11 марта власти уже успокоили граждан по поводу тайги Закаменского района, и граждане радовались, что они лес отстояли, он не будет отдан в аренду китайцам для заготовки древесины. А потом из телевизора они узнали о принятом решении вырубать лес только на тех участках, которые не являются сакральными местами.

Что же касается Цыденова, то о китайских партнерах он отозвался весьма позитивно, сообщив, что инвестпроект в силе, только взамен одного участка будет предложен другой, какой — пока неизвестно. Увы — в соседней Иркутской области лес истребляется варварскими темпами:

«Иркутская область занимает первое место в стране по объемам лесозаготовок. Основная часть древесины вывозится в Китай, а региону «достаются» негативные экологические последствия и мизерные бюджетные поступления. Обогащается лишь кучка «лесных бизнесменов», а также «крышующие» их чиновники и правоохранители», — пишет иркутский эколог, кандидат биологических наук Виталий Рябцев.

О китайском лесном бизнесе на российской земле подробнее читайте в статье: Власти Бурятии: Тайгу будем рубить, недовольных — наказывать

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