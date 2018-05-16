Ташкент, 16 мая, 2018, 18:52 — ИА Регнум. При администрации Ташкента создан общественный совет, который прорабатывает вопрос организации Дня города, сообщает 15 мая издание «Новости Узбекистана» со ссылкой на хокимият столицы республики.

Dilshod Akbarov Ташкент

В администрации Ташкента отметили, что для обсуждения этого вопроса будут приглашены эксперты и историки. Исполняющий обязанности хокима города Джахонгир Артыкходжаев заявил, что в администрацию постоянно поступают подобные предложения.

Кроме этого, по инициативе главы города в Ташкенте появится фотозона с хэштегом «Ташкент любит вас». В администрации считают, что это креативно и отражает гостеприимство жителей столицы Узбекистана.

Празднование Дня Ташкента планируется организовать по общепринятым стандартам — с массовыми гуляниями в выходной день, фейерверком, праздничной программой и концертами.

Отметим, Ташкент является древним и крупнейшим городом Узбекистана. Его население превышает 2,4 млн человек. Первое упоминание о городе датируется II в. до н. э.

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