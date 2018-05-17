Москва, 18 мая, 2018, 02:04 — ИА Регнум. Президент Молдавии Игорь Додон известен своими пророссийскими высказываниями. Но его реальные дела говорят, что под этой словесной маскировкой он действует как недоброжелатель России, рассказывает корреспондент ИА REGNUM Денис Симонов.

Иван Шилов ИА REGNUM Игорь Додон

Проговорился Додон в недавнем интервью телеканалу «Звезда»; проблема Приднестровья, упомянутая в одном ряду с «Кавказом и Украиной», делает направление мысли Додона более понятным. Президент Молдавии, размышляя об «объединении стран» и «достижении договоренностей между Россией и Западом», показывает свою готовность поспособствовать процессу капитуляции России. Южная Осетия и Абхазия, самостоятельные государства, признание которых Россией стало знаковым событием для возрождающейся внешнеполитической воли Кремля. Додон постепенно присваивает себе роль ретранслятора западных требований, подавая их в красивой упаковке слов, приятных русскому слушателю.

А называя капитуляцию «объединением стран», начать Додон хочет с Приднестровья, получив его в качестве приза для Молдавии, которую Кишинев видит как будущую площадку для переговоров о сдаче Россией всех внешнеполитических достижений с 2008 года по настоящее время. И даже если от высказываний Додона в СМИ официальные лица России просто отмахнутся, свою роль провокатора он уже во многом выполнил. Почему?

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