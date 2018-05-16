Кемерово, 16 мая, 2018, 11:28 — ИА Регнум. Кемеровская ТЭЦ стала первым предприятием от «большой энергетики», которое студенты кафедры «Техносферная безопасность» Механического факультета КемГУ, будущие специалисты в области охраны труда, посетили в рамках обширной программы ознакомительной производственной практики.

Управление по связям с общественностью СГК На Кемеровской ТЭЦ СГК побывали студенты Кемеровского госуниверситета

«На лекциях и семинарах ребята штудируют теорию, правила и требования по промышленной безопасности и охране труда, — отметила преподаватель кафедры Екатерина Попова. — А увидеть своими глазами и оборудование, и условия труда, пообщаться с работниками, которые выполняют эти требования каждый день, нам дают возможность как раз подобные экскурсии, и порой они бывают гораздо информативнее и насыщеннее, чем учебные часы».

Экскурсоводами для студентов стали Алексей Хижняк, заместитель начальника производственно-технического отдела Кемеровской ТЭЦ, а также Михаил Потапов, инженер по промышленной безопасности.

Соблюдая все правила безопасности, ребята первым делом надели СИЗ — защитные каски, взяли с собой и беруши — в большинстве цехов ТЭЦ довольно шумно, прошли обязательный вводный инструктаж и только после этого отправились в путь по электростанции.

Алексей Хижняк максимально доступно и обстоятельно рассказал гостям об основных производственных процессах на ТЭЦ, особенностях работы тепломеханического и электрического оборудования, но особое внимание уделил тому, как в различных цехах электростанции организованы рабочие места: какие средства применяют энергетики, чтобы защититься от вредных факторов, какими инструкциями руководствуются, что должны делать в аварийных, экстренных ситуациях и так далее. Следуя за Алексеем Хижняком, студены побывали в турбинном и котельном цехах, на щитах управления, зашли на угольный склад и в химический цех.

«Больше всего нас поразило то, что на электростанции так много работающего оборудования, но при этом кажется, что так мало работников, которые обслуживают и следят за ним, — пояснила преподаватель кафедры «Техносферная безопасность» Екатерина Попова. — Это говорит о высокой степени автоматизации, отлаженности всех процессов. Ребятам очень важно было оказаться внутри такого производства, очень полезным было пообщаться с «практикующими» специалистами по охране труда от энергетики».

Завершая экскурсию, Алексей Хижняк пожелал студентам успешной учебы, отличных оценок на предстоящей летней сессии и пригласил на прохождение уже не ознакомительной, а настоящей производственной практики по специальности.