Вильнюс, 16 мая, 2018, 17:33 — ИА Регнум. Журналист литовского телеканала LNK Томас Дапкус, который сегодня, 16 мая, дал показания парламентскому комитету по национальной безопасности и обороне, утверждал, что его спрашивали и о деятельности компании «Росатом» в Литве и влиянии России в стране, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Дапкус сказал журналистам, что представил информацию, которая раньше не публиковалась. Председатель комитета Витаутас Бакас утверждал, что у него спрашивали и о других объектах расследования комитета по национальной безопасности и обороне, не только о делах концерна MG Baltic.

Em-group.ru Росатом

«Меня попросили предоставить определенную информацию, связанную с деятельностью «Росатома», и я ее предоставил. Меня спросили, что мне известно о деятельности Nukem, «Росатома», и я всё рассказал, как и о других бизнес-группах», — сказал он. Журналист пояснил, что представил комитету информации, которая раньше не оглашалась.

На вопрос, что он мог об этом знать, Дапкус уточнил, что его спрашивали, что ему стало известно на эту тему во время осуществления журналисткой деятельности. По его словам, ДГБ следил за ним, знал источники, откуда он берет информацию для журналистской деятельности, и обнародовал их.

«Как я могу продолжать работать, как могу проводить разные журналистские расследования, если ДГБ обнародует мои источники, с которыми меня связывает журналистская деятельность?» — возмущался журналист.

По словам Дапкуса, поскольку его источники стали всем известны, члены комитета по национальной безопасности и обороне спрашивали его и о других вещах, не связанных с MG Baltic.

Бакас утверждал, что комитет по национальной безопасности и обороне не услышал от Дапкуса ничего нового.

«Я упоминал, что мы спрашивала Дапкуса не только о том, о чём говорится в общественном пространстве, мы задавали вопросы в целом о всём расследовании и некоторых его аспектах», — сказал он.

По словам Дапкуса, информация о MG Baltic должна быть представлена полностью, потому что многое в документе ДГБ вырвано из контекста, кроме того, он на заседании комитета по национальной безопасности и обороне узнал, по его словам, смешные вещи.

«Например, что председатель конституционного суда Ромуалдас Кястутис Урбайтис — мой человек и мой ставленник. Я Урбайтиса видел один раз в жизни», — сказал Дапкус. По его словам, на заседании комитета было раскрыто то, что в документе засекречено. Кроме того он утверждал, что слышал, что в документах, которые есть у комитета по национальной безопасности и обороне, упоминаются и некоторые члены комитета, но он так и не понял, действительно ли это так и кто именно. «Один член комитета проговорилась, что она упоминается, но потом все стали смеяться, я не знаю, что там происходит».

В комитете по национальной безопасности и обороне работает только одна женщина — консерватор Раса Юкнявичене, поэтому Дапкус скорее всего имел в виду ее.

«Когда раскрыли то, что затушевано, то весь этот документ ДГБ еще больше сплющился, и я обратил внимание на то, что моя роль слишком раздута и неправильно интерпретирована (…). Председатель комитета подчеркнул, что расследуют не мою деятельность, а деятельность бизнес-группы», — сказал Дапкус. По его мнению, нужно обнародовать все фамилии, и это, по его словам, позволило бы ответить на каждый пункт документа.

Журналист повторял, что говорил раньше — якобы он попал в поле зрения ДГБ потому, что ему за журналистскую деятельность мстят некоторые сотрудники самого департамента. Журналист не захотел назвать их фамилии, но утверждал, что комитету по национальной безопасности и обороне он назвал фамилии.

«Это всё продолжается с 2006 года», — добавил он.

Дапкус всё это называет беспрецедентной кампанией клеветы против него. На вопрос, не стоит ли проверить эту версию — может, действительно кто-то из ДГБ мстит Дапкусу, Бакас ответил, что существует парламентский контроль, и что работа спецслужб контролируется.

Дапкус также повторил, что намерен защищаться правовыми средствами, потому что в некоторых случаях обнародованы детали его личной жизни и информация, абсолютно не связанная с предметом расследования.

Журналист подчеркнул, что его разговоры прослушиваются с 2006 года и до сих пор — это он узнал из некоторых своих разговоров, представленных в документе. Но, по словам Дапкуса, за всё это время ему не были предъявлены обвинения, он не получал никаких предубеждений. Журналист называет это нарушением прав человека.

«Сейчас обнародуются разговоры личного характера, например, как я с судьей договариваюсь встретиться, вместо баскетбола заняться чем-то другим, и мы ругаемся. Но там нет ни Раймондаса Курлянскиса, ни MG Baltic, я тогда даже не работал в MG Baltic, я работал на LRT. На каком основании этот разговор обнародуется?» — спрашивал он.

Журналист утверждал, что, по его сведениям, ДГБ в 2006—2008 годах прослушивал его разговоры и разговоры других журналистов, а все разрешения на прослушку выдавал тот же самый шяуляйский судья Болесловас Калайнис, который якобы признал, что разрешения выдавал, даже не прочитав просьбу, хотя разрешения должны быть мотивированы.

«Так на каком основании это делалось, и какого давления еще можно ожидать?» — спрашивал он.

Бакас после заседания не сказал журналистам, на самом ли деле ДГБ прослушивал разговоры и других журналистов.

Дапкус обратился в генпрокуратуру и обжаловал действия бывшего главы службы расследования финансовых преступлений Кястутиса Юцявичюса, который публично заявил, что служба проводила расследование, во время которого выясняла денежные операции, которые выполняла жена Дапкуса.

«Я не раз об этом говорил, и больше комментировать не буду, жду ответа из генпрокуратуры», — сказал он. Журналист решил некоторое время не вести телепередачи на LNK, но он не знает, продолжит ли он работу на телеканале, принадлежащем концерну — по этому поводу он обещал определиться позже.

«Я пришел защищать не MG Baltic или отдельных его руководителей, я говорил о себе и о том, что мне известно», — сказал он.

Бакас после заседания сказал, что комитет интересуется не отдельными журналистами, а группами интересов, действия которых наносят вред государству.

В документе ДГБ, адресованном комитету по национальной безопасности и обороне, говорится, что Дапкус был посредником, представляющим интересы руководства концерна MG Baltic, и использовал собранную информацию как орудие шантажа. Комиссия по этике информирования общества на следующей неделе должна решить, рассматривать ли поведение Дапкуса, сказал агентству BNS председатель комиссии Виктор Трофимишин. Комитет по национальной безопасности и обороне заканчивает расследование, касающееся влияния групп интересов на политические процессы. Комитет должен представить выводы до 1 июня, после этого планируется обнародовать часть собранного материала.