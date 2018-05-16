Красноярск, 16 мая, 2018, 12:08 — ИА Регнум. В Красноярске стартовал проект партии «Единая Россия» по благоустройству, озеленению и санитарной очистке «Городская среда в руках красноярцев». Сегодня, 16 мая, в ходе круглого стола состоялось его обсуждение, и был дан официальный старт. Этот большой многозадачный общественный проект станет дополнением к федеральным программам: «Формирование комфортной городской среды» и «Безопасные и качественные дороги», объединит частные инициативы по созданию уютного облика Красноярска. Основной принцип проекта, по аналогии с федеральной программой «Формирование комфортной городской среды», — выполнить работы, которые, действительно, нужны жителям.

Пресс-служба администрации Красноярска В Красноярске стартовал новый проект по благоустройству

Первый заместитель председателя Законодательного собрания Красноярского края Алексей Клешко: «В новых майских указах президента вопросы, связанные с городской средой, переведены в целевые показатели. При этом основной из них — вовлечённость людей. Президент указал, что необходимо добиться не менее 30% вовлечения граждан в реализацию благоустроительных работ. Поэтому наряду с этой задачей, в текущем году в части ремонта дворов по федеральной программе необходимо качественно организовать все работы, а также вести мониторинг состояния дворов, отремонтированных в прошлом году. Кроме того, убеждать жильцов в том, что нужно вкладываться не только в асфальт, но и в малые архитектурные формы, создавать приятную среду во дворах».

Проект «Городская среда в руках красноярцев» как раз и нацелен на то, чтобы вовлечь в проекты благоустройства краевой столицы как можно большее количество горожан разных поколений, проживающих во всех районах города. Одна из его ключевых задач — это и экологическое воспитание молодёжи, а также взрослого населения.

Мэр Красноярска Сергей Ерёмин отметил: «Под эгидой партии мы объединяемся для того, чтобы повысить качество городской среды. И наш главный союзник в этой работе — жители Красноярска. Горожане убедительно высказались, что хотят видеть свой город более зелёным. Как вы помните, 200 тысяч жителей проголосовали за благоустройство скверов. Городская среда, действительно, должна быть в руках красноярцев! В этих вопросах мы должны руководствоваться мнением жителей и вместе сними формировать повестку благоустройства города».

Новый партийный проект включает три основных направления. Первое — акция «Сквер у дома» — создание зелёных уголков в шаговой доступности. Второе — активный общественный контроль за реализацией в Красноярске федеральных программ «Формирование комфортной городской среды» и «Безопасные и качественные дороги». Третье направление — проект «Енисей для всех!» по уборке мусора с берегов главной водной артерии города.

«Енисей — самый колоритный элемент нашего города, поэтому облик его прибрежных территорий должен быть опрятным. В ближайшее время будет подготовлен график субботников на весь сезон. Я призываю и жителей, и предприятия внести свой вклад в очистку главного проспекта Красноярска, как назвал Енисей Александр Викторович Усс», — подчеркнул мэр Сергей Ерёмин.

Старт проекта отметился масштабным озеленением микрорайона «Солнечный». В рамках акции «Сквер у дома» с участием партийного актива и неравнодушных красноярцев здесь сегодня было высажено более 100 деревьев. Из них 40 крупномерных деревьев — в районе домов 14−16 по улице 60 лет образования СССР.

Председатель дома 15 по улице 60 лет образования СССР Тамара Позднякова: «Большое спасибо за такой замечательный проект по озеленению! Теперь создана уютная аллея, все деревья взрослые, высокие, однозначно приживутся, а мы будем ухаживать. И отдельное спасибо от всех жителей «Солнечного» за сквер, который будет благоустроен в текущем году».