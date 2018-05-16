Москва, 16 мая, 2018, 16:52 — ИА Регнум. Инфляция в России за период с 8 по 14 мая составила 0,1%. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Дарья Антонова ИА REGNUM Инфляция

За период с начала мая потребительские цены в России выросли на 0,2%, с начала 2018 года на 1,3%.

По данным Росстата, за неделю неделю цены на сахар-песок выросли на 1,3%, пшено — на 0,5%, свинину, чай — на 0,2%.

Одновременно с этим куриные яйца подешевели на 1,9%, гречневая крупа — на 0,4%, пастеризованное молоко — на 0,2%.

Цены на плодоовощную продукцию понизились в среднемна 0,3%, в том числе на огурцы подешевели на 4,9%, и помидоры — на 3,0%. Белокочанная капуста подорожала на 3,5%, морковь — на 1,5%, лук — на 1,2%, яблоки — на 0,6%.

Цены на автомобильный бензин и дизельное топливо за неделю выросли на 1,1%.