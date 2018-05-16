Москва, 16 мая, 2018, 16:46 — ИА Регнум. Против уголовной ответственности за соблюдение санкций США выступил крупный российский бизнес. Это следует из распространенного сообщения РСПП, на заседании бюро которого обсуждался принятый Госдумой в первом чтении законопроект.

Цитата из х/ф «Окраина». Реж. Петр Луцик. 1998. Россия Олигарх

«Члены бюро правления пришли к выводу о категорической недопустимости принятия данного законопроекта», — говорится в сообщении.

«В целом данный законопроект создает риски необоснованного уголовного преследования граждан России и иностранных граждан, ограничения взаимодействия с иностранными инвесторами, снижения заинтересованности в инвестициях в Россию у иностранных компаний и ухудшения делового климата», — считает объединение.

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Прежде всего, бизнес выступил против инициативы депутатов Госдумы потому что она «противоречит политике президента по отказу от избыточной уголовной ответственности и создает дополнительные условия для административного давления на бизнес».

По мнению бизнеса, предусмотренная ответственность является чрезмерной.

«Понуждение российских хозяйствующих субъектов, в том числе госкомпаний и компаний с госучастием, к совершению хозяйствующих действий, противоречащих введенным США и иными иностранными государствами санкциям, может привести к распространению на такие субъекты вторичных санкций, ограничению их возможности работать на глобальном рынке и еще большему негативному влиянию на российскую экономику», — заявил РСПП.

Введение же уголовной ответственности за передачу сведений, которые могли привести к введению мер ограничительного характера в отношении российских частных и публичных субъектов, по мнению РСПП, «является необоснованным и чрезмерным, а также создает неопределенность для российских граждан из-за риска уголовной ответственности за передачу сведений, которые даже не обязательно привели к введению мер ограничительного характера».

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, Госдума завтра, 17 мая, во втором чтении обсудит пакет контрсанкционных законопроектов, в их числе поправки в Уголовный кодекс, предусматривающие наказание за соблюдение санкций, а также за пособничество во введении санкций. Максимальный штраф составит 600 тыс. рублей и предусматривает тюрьму на срок до четырех лет.