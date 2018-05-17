Таганрог, Ростовская область, 17 мая, 2018, 10:19 — ИА Регнум. Около полугода прошло с тех пор, как на Таганрогском авиакомплексе имени Бериева произошло массовое отравление сотрудников. Как выяснилось, в крови более 30 работников были найдены следы тяжелого металла — таллия. В первых числах апреля подозреваемого в совершении диверсии нашли, он даже дал признательные показания. Но спустя месяц решил от них отказаться.

Цитата из х/ф «Скромное обаяние буржуазии». Реж. Луис Бунюэль. 1972. Франция, Испания, Италия Отравили

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по факту массового отравления на предприятии было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Главным фигурантом является 36-летний работник авиазавода Владислав Ш., который, по изначальной версии следователей, решил таким образом отомстить коллеге по работе. При этом цели он не достиг, так как оппонент подозреваемого остался жив и здоров.

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Адвокат Владислава Ш. верит своему подзащитному и указывает на то, что чистосердечное признание он написал под давлением. Таганрогского инженера задержали и поместили в изолятор временного содержания за неделю до того, как он признал свою вину. Но через месяц от слов своих отказался.

«Владислав настаивает, что его заставили дать признательные показания. Запугивали тюрьмой для его матери. Никаких прямых доказательств вины Ш. нет, есть только его признание, от которого он отказался. Владислав столкнулся с юристом завода на своей «Волге» и скрылся с места аварии, его за это лишили прав на 12 месяцев. Как это могло стать причиной, по которой Ш. решил отравить своих коллег, многие из которых были ему даже не знакомы?» — цитирует защитника подозреваемого RostovGazeta.

По его словам, за время расследования уголовного дела об отравлении сменилось три следователя. Это кажется странным, особенно на фоне последних событий.

Ранее руководство авиазавода решительно заявило, что преступление совершено на бытовой почве, и это не требует доказательств. Тем более что яд в производстве не используется. Считается, что злоумышленник добавил тяжелый металл в питьевую воду для работников экономического и юридического отделов. После инцидента вся питьевая вода, которую поставляют на авиазавод, проходит обязательные лабораторные исследования на наличие химических соединений в жидкости. Очевидно, что таким образом руководство руководство не хочет, чтобы отравление рассматривалось как несчастный случай на производстве. Об этом говорит и желание оставить инцидент в тайне (о том, что около 30 работников авиазавода попали в медучреждение, стало широко известно спустя три месяца).

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Обращает на себя внимание и тот факт, что к адвокатам за помощью обратились только лишь шесть человек из 40 (по некоторым данным) пострадавших. Люди, по словам правозащитников, боятся потерять свои рабочие места.

Кроме того, на предприятии всё-таки обнаружены радиоактивные приборы, вода из скважины с повышенным содержанием бора и натрия. Но защита потерпевшей стороны настаивает на обнародовании подробного результата исследований. Не исключено, что об обнаруженных следах таллия ведомство могло умолчать.

Вместе с тем странной выглядит ещё одна версия, согласно которой таллием пытались уничтожить крыс и тараканов.

Травля крыс или... ?

Тем временем родственники одного из умерших работников предприятия настаивают на эксгумации тела для проведения экспертизы. По их мнению, Максим Т. умер за две недели до того, как стало известно о ЧП на авиазаводе. И у него были те же признаки отравления, что и у его коллег.

Напомним, массовое отравление сотрудников таганрогского авиазавода произошло в декабре 2017 года. О ЧП стало известно только спустя три месяца, что наводит на мысль о том, что инцидент пытались скрыть. Руководство предприятия тогда заявило о том, что преступника нужно искать среди пострадавших. Тогда же было заявлено, что яд был добавлен в питьевую воду, которую использовали сотрудники двух отделов — юридического и экономического. Выводить яд из организма жертв диверсанта в Таганроге начали не сразу, так как симптомы отравления таллием схожи с симптомами ротавирусной инфекции.

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