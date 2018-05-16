Пугачёво, Удмуртия, 16 мая, 2018, 16:21 — ИА Регнум. Два специальных пожарных поезда следуют в поселок Пугачево, где из-за пожара на военном складе взрываются боеприпасы, сообщает 16 мая пресс-служба МЧС России.

Сергеев Павел Пожарный поезд

Пресс-служба отмечает, что на горящей территории арсенала происходят одиночные взывы снарядов. При этом указано, что сообщений о пострадавших пока не поступало.

«Возник пожар на территории бывшего военного арсенала. В настоящее время происходит единичная детонация боеприпасов. По предварительной информации, пострадавших нет. На место следуют два пожарных поезда. Проводится наращивание сил и средств», — сообщает МЧС РФ.

Ранее Центральным региональным центром МЧС сообщалось о привлечении к тушению пожара самолета и вертолета. Специалисты не исключают увеличение площади пожара.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2011 году на складах 102-го арсенала Центрального военного округа, расположенных недалеко от села Пугачево, также случился пожар, повлекший детонацию боеприпасов.

В ходе этого инцидента погиб один военнослужащий, а за медпомощью обратились порядка ста человек.