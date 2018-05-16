Москва, 16 мая, 2018, 16:07 — ИА Регнум. Рабочая группа комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию при Совете Федерации РФ пришла к выводу о необходимости ускорить принятие законодательных изменений, направленных на обеспечения безопасного обращения с отходами I—II классов опасности. К такому выводу пришли участники заседания рабочей группы по мониторингу мер правительства по обеспечению безопасного обращения с отходами I—II классов опасности.

Цитата из х/ф «Посетитель музея». Реж. Константин Лопушанский. 1989. СССР Залежи мусора

В рамках законопроекта предполагается, что госкорпорация «Росатом» обеспечит создание комплексной системы по обращению с чрезвычайно опасными и высоко опасными отходами. Как отметили в пресс-службе госкорпорации, эта система подразумевает разработку федеральной схемы по обращению с такими отходами, утверждение единого федерального оператора, создание единой государственной информационной системы, а главное — строительство инфраструктуры для обработки, обезвреживания и утилизации опасных отходов. При этом предложенный законопроект оставляет за предприятиями, образующими подобные отходы, право как на самостоятельное обращение так и на передачу отходов федеральному оператору.

Законопроект был разработан Минприроды России во исполнение поручения президента Российской Федерации и позволит обеспечить ответственное обращения с отходами в рамках всего жизненного цикла.

В ходе заседания рабочей группы поднимались различные вопросы, касающиеся различных аспектов функционирования предложенной системы. В частности, в ходе дискуссии были даны пояснения представителями Минприроды России и госкорпорации «Росатом» относительно принципов создания необходимой инфраструктуры. А, именно то, что законопроектом предусмотрено использование различных форм финансирования инфраструктурных проектов, включая государственно-частное партнерство и он не предусматривает ограничения конкуренции.

Ранее на необходимость развития института государственно-частного партнерства, в частности с использованием концессий, указывали представители Высшей школы экономики и Минэкономразвития России.

Таким образом, участники дискуссии поддержали необходимость скорейшего принятия закона, который позволит навести порядок в сфере обращения с опасными отходами. У них не нет сомнений в целесообразности использования опыта, производственных возможностей и уникальных компетенций госкорпорации «Росатом» при построении долгожданной системы по обращению с опасными отходами.