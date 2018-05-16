Санкт-Петербург, 16 мая, 2018, 15:43 — ИА Регнум. На Балтийском заводе в Санкт-Петербурге произведена загрузка главного турбогенератора левого борта на атомный ледокол «Арктика». Одна из основных составляющих атомохода будет введена в строй в ближайшее время.

Bz.ru Загрузка турбогенератора на «Арктику»

«Паротурбинная установка, в состав которой входят два главных турбогенератора, является одним из ключевых элементов ледокола и предназначена для выработки электроэнергии, необходимой для функционирования главных электродвигателей и систем жизнеобеспечения судна», — сообщает сегодня, 16 мая, пресс-служба предприятия.

Погрузка турбогенератора общей массой почти 300 тонн производилась частями. Для этого использовались плавучий кран, три буксира и два портальных крана. Таким же способом в сентябре прошлого года на «Арктику был загружен турбогенератор правого борта. Производителем обоих агрегатов стал Кировский завод, задержавший поставку турбогенераторов главному подрядчику.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Балтийского завода, турбогенератор левого борта стал последним крупным объектом для ледокола «Арктика», поставленным субподрядчиком. Теперь специалисты судостроительного предприятия продолжат процесс строительства ледокола.

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Напомним, АО «Балтийский завод» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) выполняет контракт с ФГУП «Росатомфлот» на строительство трех атомных ледоколов проекта 22 220 — «Арктика», «Сибирь» и «Урал».

Согласно обновленным срокам сдачи трех ледоколов, головной ледокол «Арктика» будет передан заказчику 10 мая 2019 года, «Сибирь» — 25 ноября 2020 года, «Урал» — 24 ноября 2021 года.