Бразилиа, 16 мая, 2018, 15:31 — ИА Регнум. Два велосипедиста из Бразилии чудом избежали гибели. Решение проехать по железнодорожному тоннелю, который они посчитали заброшенным, могло стоить им жизни.

Цитата из видео на Facebook, Jedson Gil Miranda Локомотив выходит из туннеля

О произошедшем на своей странице в Facebook рассказал один из участников инцидента — Джедсон Джил Миранда. Есть и видео опасной поездки — его записала камера, прикреплённая на шлеме велосипедиста.

На кадрах видно, как двое мужчин заезжают в тёмный тоннель и двигаются вглубь него. Через какое-то время слышен гудок и звук приближающегося поезда, а также яркий свет.

Оба велосипедиста бросаются обратно к выходу. В считанные секунды до пронёссегося на большой скорости локомотива им удаётся оказаться в безопасном месте.

«Мы поступили очень безрассудно, железнодорожные тоннели не предназначены для того, чтобы кататься на велосипедах или ходить пешком. Слава Богу, все обошлось», — признался Миранда.

Он добавил, что «пусть это будет примером для других».