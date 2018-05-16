Москва, 16 мая, 2018, 15:08 — ИА Регнум. В случае введения уголовной ответственности за пособничество во введении санкций может быть наказан зампред движения «Открытая Россия» Владимир Кара-Мурза-младший. Как передает корреспондент ИА REGNUM 16 мая, об этом сообщил первый замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев.

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Говоря о работе над законопроектом, Исаев подчеркнул, что «нужно доказать, что человек не просто совершил действия, но что он специально это делал, чтобы наступили последствия, стремился к тому, чтобы против России были применены санкции».

«Из мне известных людей, которые этим занимаются, это Владимир Кара-Мурза-младший, который заявил, что добился введения акта Магнитского в восьми государствах и будет продолжать заниматься этим дальше. Это называется явкой с повинной по данному составу, если он (законопроект) будет принят», — отметил парламентарий.

По мнению депутата, под новые статьи УК могут попасть «еще какие-то персонажи, которые открыто заявляют, что они составляют подобного рода списки, они дают рекомендации, что вот тут надо вот так вот, побольнее ударить, то есть люди, которые открыто заявляют о том, что они занимаются этой деятельностью».

«И рассуждения, что члены Совета по правам человека возили гуманитарную помощь на Донбасс и поэтому они могут попасть под этот закон, представляются мне очень преувеличенными, потому что явно они возили эту гуманитарную помощь, не имея умысла введения санкций против России», — считает Исаев.

Комитет Госдумы по законодательству рекомендовал нижней палате парламента принять законопроект об уголовной ответственности за исполнение санкций США во втором чтении. Документ предусматривает уголовную ответственность и за пособничество во введении санкций — штраф до 500 тыс. рублей и тюремный срок до трех лет. Второе чтение инициативы состоится 17 мая.