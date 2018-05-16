Москва, 16 мая, 2018, 18:16 — ИА Регнум. Издательство «Манн, Иванов и Фербер» выпустило графическую версию «Дневника Анны Франк», созданную сценаристом Ари Фольманом и иллюстратором Дэвидом Полонски. В формате комикса один из самых известных документальных артефактов Второй мировой войны вышел в России впервые.

Издательство «Манн, Иванов и Фербер» Обложка графической версии «Дневника Анны Франк»

«Графическая адаптация, созданная Фольманом и Полонски — настоящее произведение искусства. Как только мы впервые увидели книгу, сразу же решили, что хотим быть ее издателями на русском. Пришлось побороться с коллегами из других издательств за права, — поделилась продюсер направления МИФ Анна Дружинец. — Теперь мы постараемся сделать так, чтобы о книге узнало как можно больше людей, и надеемся, что она найдет отклик у наших читателей, потому что действительно потрясающе сделана. Каждый кадр без преувеличения — почти произведение искусства. И в каждой странице так тесно сплетаются слова Анны, «режиссерская» работа Ари Фольмана и гений художника Дэвида Полонски, что кажется, будто эта история родилась именно в таком виде — в комиксе».

Анна получила тетрадку в подарок от отца на своё тринадцатилетие и вела дневник три года, пока вся её семья — немецкие евреи — пряталась в убежище от нацистов. В дневнике она рассказывала о домашних неурядицах, личных переживаниях и, самое главное, нелегкой судьбе евреев.

Издательство «Манн, Иванов и Фербер» Фрагмент графической версии «Дневника Анны Франк». Страница 7

Каждые 30 страниц оригинального дневника стали десятью страницами графической версии. Многие записи Анны объединили в одну. Например, в первые восемь дней после того, как девочка начала вести дневник, она сделала четыре записи. В графической версии они превратились в одну десятистраничную заметку, которая охватила весь этот период.

Издательство «Манн, Иванов и Фербер» Фрагмент графической версии «Дневника Анны Франк». Страница 4

Авторы комикса решили объединить некоторые записи для того, чтобы раскрыть все темы, затронутые Анной. Сначала она описывала свою жизнь популярной девочки, в которую были влюблены многие одноклассники. Затем в дневниках Анны затронута тема законов нацистской Германии, оккупировавшей Нидерланды. Потом Анна стала описывать в дневнике детали жизни в убежище и свои переживания. В итоге заметки самого разного характера стали одной связанной историей.

«В случае с дневником Анны Франк я выступала скорее в качестве редактора и изыскателя, и лишь иногда — переводчика. Дело в том, что графическая версия дневника составлена из собственно текстов Анны, приведенных фактически в том же виде, в котором они были опубликованы в оригинальном дневнике, и из фрагментов, которые пересказали Фольман и Полонски, — рассказывает переводчик Мария Скиф.

Издательство «Манн, Иванов и Фербер» Фрагмент графической версии «Дневника Анны Франк». Страница 25

По контракту с фондом Анны Франк во всех оригинальных записях мы были обязаны использовать уже существующий перевод С. Белокриницкой и М. Новиковой. И здесь возникла первая сложность. Дело в том, что оригинальный дневник Анны Франк значительно больше своей графической версии. И для того, чтобы уместить под одной обложкой все годы жизни Анны в убежище, Фольману и Полонски многое пришлось пересказывать чрезвычайно сжато. Поэтому в тех фрагментах, где не звучит оригинальная речь Анны, определить, откуда именно взят текст (является ли он вообще цитатой, а если да, то из записи от какой именно даты?), довольно сложно. И здесь моей основной задачей было очень внимательно прочесть и сравнить два текста, и только затем, отчаявшись найти аналог в оригинальном дневнике, заниматься самостоятельным переводом».

Графическая адаптация дневника сыграла немаловажную роль в повествовании. Фольман и Полонски не пытались представить, как бы нарисовала свой дневник сама Анна, если бы она была иллюстратором. Вместо этого они постарались передать в иллюстрациях чувство юмора девочки, её сарказм и навязчивую озабоченность едой. В графическом дневнике еда действительно занимает много места, тем самым демонстрируя, что сжиться с извечным голодом невозможно.

Издательство «Манн, Иванов и Фербер» Фрагмент графической версии «Дневника Анны Франк». Страница 62

«Фольману и Полонски удалось в полной мере передать весь потрясающий юмор, которым обладала Анна, и весь ужас, который ее окружал, и при этом вложить в книгу то, чего нет в оригинальном дневнике. «Если бы я умела рисовать», — посетовала Анна 28 сентября 1942 года. И вот спустя столько лет Фольман и Полонски словно вложили в ее руки кисть», — отметила Мария Скиф.

В оригинальном дневнике Анна Франк периодически возвращается к вечной и неразрешимой проблеме сравнения с «идеальной» сестрой Марго. В графической адаптации эти размышления превратились в сжатый конспект сестринских отношений, которые в полной мере компенсируются иллюстрацией, отражающей различия двух девочек.

Издательство «Манн, Иванов и Фербер» Фрагмент графической версии «Дневника Анны Франк». Страница 30

Интересное графическое решение обрели и периоды депрессии Анны. Их авторы комикса изображают в виде фантастических сцен или снов. Например, концентрационные лагеря в графическом дневнике показаны в виде перестраивания евреями египетских пирамид под властью нацистов.

Издательство «Манн, Иванов и Фербер» Фрагмент графической версии «Дневника Анны Франк». Страница 12

В дневнике Анны Франк прослеживается и её взросление. Из легкомысленной школьницы она превращается в сильного, тонко чувствующего и рефлексирующего человека. По мере ведения дневника заметно растет и писательский талант Анны. К 1944 году, когда она влюбляется в своего соседа по убежищу Петера, тексты девочки эволюционируют из сентиментальных в не по годам мудрые. Чтобы не отказывается от них в пользу иллюстраций, авторы комикса решили оставить целые страницы дневника нетронутыми.

Издательство «Манн, Иванов и Фербер» Фрагмент графической версии «Дневника Анны Франк». Страница 146

На этой странице заканчивается дневник Анны Франк. 4 августа 1944 года девочку и всю её семью арестовали. Сначала их отправили в тюрьму в Амстердаме, а потом перевели в нидерландский пересыльный лагерь для евреев — Вестерборк. 3 сентября 1944 года их депортировали и отправили в Освенцим в Польше. В конце октября Анну и её сестру Марго депортировали в концлагерь Берген-Бельзен на Люнебургской пустоши, где вскоре обе девушки умерли от тифа.