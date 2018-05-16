Москва, 16 мая, 2018, 14:55 — ИА Регнум. В Москве в парке «Зарядье» состоится открытие «Ледяной пещеры». Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин на странице в соцсети Twitter.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Строительство

«Завтра вечером (17 мая) открывается «Ледяная пещера» в «Зарядье» — частица русского Севера в Москве, — написал градоначальник. — Выглядит сказочно, но находиться там больше 15 минут не советую. Морозит по-настоящему».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 9 сентября 2017 года в Москве был торжественно открыт природно-ландшафтный парк «Зарядье», разбитый на месте снесенной гостиницы «Россия». На церемонии присутствовали глава государства Владимир Путин и мэр столицы Сергей Собянин.

Затраты на строительство парка составили 14 млрд рублей.

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