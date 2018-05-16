Анкара, 16 мая, 2018, 14:55 — ИА Регнум. Главная оппозиционная партия Турции призвала международное сообщество изолировать Израиль, если он продолжит политику массовых убийств, сообщает 16 мая Anadolu.

Колючая проволока. Палестина

«Израиль должен быть изолирован, если он продолжит политику массовых убийств, а также продолжит строительство поселений на палестинских территориях», — говорится в заявлении Республиканской народной партии.

Кроме того, оппозиционеры считают, что политика Тель-Авива по отношению к палестинцам есть преступление против человечности.

«Мы должны продемонстрировать нашу солидарность с палестинским народом», — добавляется в заявлении.

Напомним, 14 мая во время акций протеста в секторе Газа были убиты 62 палестинца, данный акт вызвал бурю негативных эмоций со стороны международного сообщества. Турция отозвала своего посла из Тель-Авива.

Манифестации были приурочены к 70-й годовщине создания государства Израиль, а также к переносу американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим.