Катманду, 16 мая, 2018, 14:48 — ИА Регнум. Мировой рекорд по количеству восхождений на высочайшую гору мира Эверест принадлежит жителю Непала Ками Рита.

WorldNavigata Покорение Эвереста

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Как сообщает Himalayan Times, сегодня утром, 16 мая, ведущий проводник компании Seven Summit Treks покорил вершину горы в 22 раз. Восхождение он начал с девятью альпинистами из Китая накануне вечером.

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Как отметил глава компании, шерпа ранее поднялся на большинство вершин выше 8 тыс. м.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году на Эвересте во время акклиматизации погиб альпинист Ули Штек, который за свою невероятную скорость восхождения получил прозвище «швейцарская машина». В начале года во время восхождения на высочайший пик мира погиб 51-летний турист из КНР. Мужчина скончался в результате тяжелейшей высотной гипоксии, также известной как «высотная болезнь».