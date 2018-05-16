Калуга, 16 мая, 2018, 14:47 — ИА Регнум. В Калуге сегодня, 16 мая, состоялось внеочередное заседание Городской думы. Перед началом работы глава городского самоуправления Александр Иванов вручил знаки Городской думы «За личный вклад в развитие Калуги» военному комиссару Октябрьского и Ленинского округов города Калуги Андрею Иванову и начальнику управления по работе с населением Инге Грибанской. Александр Иванов поблагодарил награждённых за плодотворный труд и пожелал дельнейших успехов.

Городская служба Калуги Внеочередное заседание Городской думы Калуги 16.05.2018

Пополнил ряды депутатов Городской думы директор спортивной школы олимпийского резерва «Труд» Роман Коптеев, выдвинутый партией «Единая Россия» по единому избирательному округу. Он принёс присягу, а Александр Иванов вручил ему удостоверение и нагрудный знак.

Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, в ходе заседания были внесены изменения в бюджет города: перераспределены ассигнования по линии управления городского хозяйства. 10 миллионов рублей предоставляется в виде субсидии на рекультивацию полигона ТБО с отводом ручья с территории полигона. 500 тысяч рублей будет внесено в уставной капитал МУП «Полигон ТКО». 5 миллионов 139 тысяч рублей выделяется на ремонт тротуаров и автомобильных дорог местного значения. 150 тысяч рублей будет направлено на ремонт дворовых территорий.

Депутаты внесли поправки в решение «О местных налогах, действующих на территории муниципального образования «Город Калуга». Поправки предусматривают сохранение налоговой льготы в виде дополнительного уменьшения налоговой базы для определённых категорий налогоплательщиков: героев Советского Союза и России, полных кавалеров Ордена славы, инвалидов 1-й и 2-й групп, инвалидов с детства, ветеранов и инвалидов боевых действий, лиц, подвергшихся воздействию радиации в результате аварии на Чернобыльской АЭС, аварии на ПО «Маяк» и вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, лиц, принимавших в составе подразделений особого риска непосредственное участие в испытаниях ядерного оружия, ликвидации аварий ядерных установок, получивших или перенёсших лучевую болезнь. Налоговая база на территории Калуги уменьшается на 290 тысяч рублей.

Депутаты рассмотрели вопрос о согласовании назначения на должность главного редактора газеты «Калужская неделя». Городской управой для назначения была предложена кандидатура Владислава Сахарчука — депутата Городской думы, в настоящее время являющегося заместителем главного редактора «Калужской недели». Предложенная кандидатура была единогласно поддержана депутатами.

В ходе заседания было принято решение «О проведении Дня городского праздника выпускников». Праздник пройдёт 23 июня, Городской управе было поручено организовать торжественное шествие выпускников по следующему маршруту: площадь Победы, улица Кирова, улица Ленина, площадь Старый Торг.

Также были согласованы сделки муниципальным предприятиям «Калугатеплосеть», «Калужские городские коммунальные электрические сети» и «Управление калужского троллейбуса».