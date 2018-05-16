Углич, Ярославская область, 16 мая, 2018, 14:32 — ИА Регнум. Это стало возможным с внедрением пилотного проекта по раздельному сбору мусора, который реализует оператор по обращению с отходами, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном правительстве. Напомним, им в Угличе является компания «Хартия».

Yarregion.ru Отходы из Углича везут на сортировку в Москву

Благодаря этому начинанию объем отправляемых на утилизацию на полигон отходов уменьшается более чем на 15 процентов.

В настоящее время в Угличе установлено 48 контейнеров для раздельного сбора отходов.

«Принцип прост. Контейнеры для мусора разделены на четыре фракции: для пластика, стекла, бумаги и металла. Собранные отходы отправляем на мусоросортировочную станцию в Московской области. Оттуда пластик, стекло, бумага и металл поступают на предприятия-партнеры «Хартии» для последующей переработки», — отмечает начальник коммерческого отдела ООО «Хартия» Ирина Пархалюк.

По словам главы города Светланы Ставицкой, такого в Угличе не было никогда.

«До прихода нового оператора в городе был мусорный коллапс. Долгое время проблемы в этой сфере оставались острыми и болезненными. Кроме того, ежегодно из муниципального бюджета приходилось выделять субсидии на вывоз отходов — около 20 миллионов рублей. Это большие деньги для города. Сейчас этой статьи расходов нет», — поясняет она.

Кроме того, «Хартия» проводит в учебных заведениях работу по популяризации культуры раздельного сбора отходов, школьникам и студентам. В планах у компании — реконструкция Угличского полигона в рамках концессионного соглашения с городской администрацией сроком на 8 лет. Стоимость проекта — около 25 миллионов рублей.

Работы включают в себя поэтапную модернизацию объекта.

По словам начальника отдела по обороту ТКО департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области Артема Назарова, на территории Угличского полигона обустроят очистные сооружения, пруд-испаритель, автовесовую. Кроме того, будут проведены реконструкция технологической карты, монтаж дренажной системы и устройство технологической дороги по контуру полигона.

В результате на полигоне будет создана экологически чистая система, отвечающая всем требованиям обеспечения экологической безопасности.