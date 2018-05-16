Ярославль, 16 мая, 2018, 14:26 — ИА Регнум. Департамент агропромышленного комплекса и потребительского рынка правительства Ярославской области возглавил Евгений Вишневский. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Yarregion.ru Евгений Вишневский

16 мая губернатор Дмитрий Миронов представил его на заседании правительства.

Ранее исполнявший обязанности руководителя департамента Сергей Камышенцев будет работать в должности его заместителя — председателя комитета по развитию отраслей сельского хозяйства и внедрению прогрессивных технологий.

Как сообщают в правительстве, Евгений Вишневский родился в 1979 году в городе Юрьевце Ивановской области. В 2004 году окончил Северо-Западную академию государственной службы. Работал начальником отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов по Ивановской области Верхневолжского территориального управления Росрыболовства. Перед назначением в Ярославский регион возглавлял департамент сельского хозяйства и продовольствия Владимирской области.