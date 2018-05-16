Вашингтон, 16 мая, 2018, 14:16 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп призвал ввести смертную казнь в качестве меры наказания для убийц полицейских, пишет газета ABC 16 мая.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«Мы должны положить конец нападениям на нашу полицию, и мы должны сделать это прямо сейчас», — заявил Трамп в Капитолии во время церемонии, посвященной памяти полицейских, погибших при исполнении служебных обязанностей.

«Мы считаем, что преступники, которые убивают наших полицейских, должны быть приговорены к смертной казни. Давайте же сделаем это!» — сказал президент.

Он не уточнил, каким образом намеревается реализовать эту идею, но отметил, что «приказал департаменту юстиции сделать все возможное для прекращения нападений на силы безопасности».

Лозунг введения смертной казни уже звучал в предвыборной кампании Дональда Трампа в 2015 году. Два месяца назад президент США заявил, что будет добиваться введения смертной казни для виновных в незаконной торговле наркотиками.

В настоящее время смертная казнь в качестве наказания за особо тяжкие преступления сохраняется в 31 штате, однако на практике применяется редко. Большинству осужденных казнь заменяют пожизненным заключением.