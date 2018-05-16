Ярославль, 16 мая, 2018, 14:04 — ИА Регнум. Полиция настаивает на аресте лидера ярославских коммунистов Александра Воробьева за антимусорные протесты. 16 мая сотрудники центрального отдела полиции составили протокол об административном правонарушении на Воробьева за организацию серии одиночных пикетов на Советской площади. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал сам Воробьев.

Александр Воробьев

Депутата Ярославской областной думы хотели из отдела полиции, куда он явился по повестке, доставить в суд для вынесения решения по административному делу.

«Сотрудник полиции сказала мне, что будет решаться вопрос об административном аресте. Такое наказание предусмотрено по этому виду дел», — сказал корреспонденту ИА REGNUM Александр Воробьев.

Однако в суд коммунист не поехал. 69-летнему Воробьеву стало плохо и он вызвал скорую помощь. Как рассказал он сам, у него поднялось давление — 180 на 100. Как сообщало ранее ИА REGNUM, за организацию митинга 18 апреля Воробьева оштрафовали на 10 тыс рублей и открыли 2 дела об административных правонарушениях.

15 мая во время заседания Ярославской областной думы Воробьев задавал вопрос губернатору Дмитрию Миронову о ввозе московского мусора в регион. Губернатор предложил коммунисту встретиться и обсудить проблему. Встреча должна состоятся в пятницу. Не исключено, что в это время Александр Воробьев будет или в больнице, или под арестом.