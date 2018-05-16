Киев, 16 мая, 2018, 13:54 — ИА Регнум. Т.н. «большая приватизация» государственных предприятий на Украине начнется с продажи энергетической компании «Центрэнерго», — заявил сегодня, 16 мая, первый заместитель главы министерства экономики Максим Нефедов.

Иван Шилов ИА REGNUM Энергетика Украины

«Центрэнерго» может стать первым прецедентом, за которым последуют все остальные объекты», — сказал Нефедов.

Исполняющий обязанности главы Фонда государственного имущества Украины Виталий Трубаров подтвердил планы премьерной продажи «Центрэнерго», добавив, что, скорее всего, дальше последуют и другие энергокомпании. По информации Трубарова, начало «большой приватизации» планируется осенью этого года.

«Центрэнерго» является одним из ведущих производителей электроэнергии на Украине. В состав компании входят три ТЭС: Углегорская (Киевская область), Змиевская (Киевская область) и Трипольская (Киевская область), суммарная проектная мощность которых составляет около 14% от общей мощности электростанций Украины.

Что касается финансового аспекта — ранее было заявлено, что по итогам финансово-хозяйственной деятельности в 2017 году перечислит в государственный бюджет Украины дивиденды в размере 1,1 млрд грн. Вместе с тем уже в первом квартале 2018 года компания по сравнению с аналогичным периодом 2017 года сократила чистую прибыль в 5 раз — до 168,5 млн грн. с 851,1 млн грн.

Впрочем, эксперты настроены скептически.

«Никто не купит. Сейчас это просто не выгодно», — комментирует в социальных сетях один из ведущих экономистов Украины Александр Охрименко.

«Судя по всему, планируют «отжать», а не купить…» — констатирует еще один экономист, Юрий Гаврилечко.

ИА REGNUM напоминает, что 10 мая правительство Украины утвердило перечень предприятий большой приватизации на 2018 год, в который вошли 26 предприятий, в том числе пять облэнерго и «Центрэнерго».

"Мы продаем, чтобы пришли инвестиции и предприятия эффективно работали. К приватизации крупных предприятий надо привлекать квалифицированных советников… Покончим этим решением с теневой приватизацией в Украине», — заявил премьер-министр Владимир Гройсман.