Калуга, 16 мая, 2018, 13:16 — ИА Регнум. Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов принял участие в заседании попечительского совета общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА России», которое состоялось в представительстве правительства Калужской области при правительстве Российской Федерации в Москве 15 мая.

Пресс-служба правительства Калужской области Заседание попечительского совета общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА России» 15.05.2018 в Москве

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области, в числе участников мероприятия были президент «ОПОРЫ России» Александр Калинин, президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, генеральный директор АО «Корпорация МСП» Александр Браверман, представители федеральных структур, банков, институтов развития, а также подразделений организации за рубежом и в регионах России.

Обсуждались вопросы развития малого и среднего предпринимательства в производственной сфере — перспективы кооперации с крупным российским бизнесом и иностранными компаниями, разработка новых инструментов поддержки и обеспечения роста производительности труда, подготовки кадров. Открывая заседание, председатель попечительского совета «ОПОРЫ России» Сергей Борисов подчеркнул, что их решение зависит в том числе от активной позиции власти в регионах. По его мнению, в Калужской области достигнуты значительные успехи в экономике и промышленном производстве, что создает благоприятные условия для предпринимательской деятельности.

«Малый бизнес занимает прочную позицию в структуре нашей экономики», — отметил в своем выступлении Анатолий Артамонов.

В этой сфере действуют 43 тысячи предприятий, где занято более 30% работающего населения региона. Направления деятельности — производство, сельское хозяйство, транспорт, строительство, различные услуги и прочее. Малый бизнес также занимается научной работой, внедрением инноваций, прежде всего, в фармацевтике. За последний год число малых компаний и предпринимателей увеличилось на две тысячи 455 единиц.

По словам калужского губернатора, в регионе доступны все меры господдержки малого и среднего предпринимательства (МСП). В приоритете — развитие материального производства и экспорт ориентированных компаний. В настоящее время ведется активное сотрудничество с институтами развития малого и среднего предпринимательства, в том числе с Корпорацией МСП в части оказания калужским бизнесменам финансовой поддержки при реализации инвестиционных проектов в приоритетных отраслях экономики. Отдельное внимание уделяется организации инфраструктуры поддержки МСП, а также консультационной помощи бизнесу, обучению сотрудников, повышению их квалификации. На площадке Калужской торгово-промышленной палаты регулярно проводятся встречи с предпринимателями в формате бизнес-завтраков.

«Это помогает обозначить актуальные проблемы в данной сфере и оперативно их решать», — заметил Анатолий Артамонов.

С целью оказания всестороннего содействия предпринимателям в их текущей работе и реализации новых планов в регионе создано Агентство развития бизнеса.

Вместе с тем, считает Анатолий Артамонов, сегодня бизнесу важно знать перспективные направления деятельности: «Нужна государственная программа, которая ориентировала бы малые и средние предприятия — в каких нишах им себя увидеть, что будет иметь долгосрочный спрос». Кроме того, важно обеспечить финансирование стартапов, и здесь, заметил губернатор, «ОПОРА РОССИИ» может выступить с инициативой получения прямых субсидий предпринимателям на создание собственного бизнеса. Он также выступил за преференции МСП для участия в оборонных заказах.

«Решение этих вопросов будет способствовать расширению кооперационных связей в бизнесе, откроет новые возможности для стабильного развития малых предприятий», — резюмировал Анатолий Артамонов.