Москва, 20 мая, 2018, 00:01 — ИА Регнум. Сегодня, 20 мая, отмечается Всемирный день метрологии. В этот день в 1875 году приняли Метрическую конвенцию, которая стала первым межправительственным соглашением о научно-техническом сотрудничестве. Именно на основе этого документа создали Международное бюро мер и весов.

Bipm.org Эмблема Международного бюро мер и весов

В 1875 году в Париже состоялась Дипломатическая метрологическая конференция, на которой 17 стран подписали Метрическую конвенцию. Одним из инициаторов создания Международной организации мер и весов выступила Петербургская Академия наук. В дальнейшем к Конвенции присоединился еще ряд стран — сейчас она насчитывает порядка 50 участников.

В тот же день, 20 мая, на основе Конвенции создали Международное бюро мер и весов и установили рамки для мирового сотрудничества и взаимодействия измерительных наук. В Международном бюро мер и весов хранятся эталоны Международной системы единиц — метра, килограмма, единицы ионизирующих изучений и электрического сопротивления. Кроме того, ученые-метрологи ведут различные исследования и выверяют точность измерений, чтобы добиться единства системы измерений во всех странах, подписавших Конвенцию.

В 1999 году на 88-м заседании Международного комитета мер и весов японский доктор Изука и российский профессор Лев Исаев предложили отмечать 20 мая как Всемирный день метрологии. Генеральная конференция по мерам и весам поддержала это решение. С тех пор 20 мая отмечается как профессиональный праздник всех метрологов. В России его начали отмечать с 2004 года.

Каждый год Всемирный день метрологии проходит под определенным девизом. В последние годы темами праздника были «Измерения и свет», «Измерения в динамичном мире», «Измерения для транспорта» и другие. В этом году День метрологии пройдет под девизом «В постоянном развитии — Международная система единиц (СИ)». Эту тему выбрали в связи с тем, что в ноябре 2018 года на Генеральной конференции по мерам и весам утвердят некоторые из самых значимых изменений, которые когда-либо затрагивали Международную систему единиц.

Метрология как наука и область практической деятельности имеет древние корни. Наименования единиц и их размеров в давние времена давали чаще всего с ориентацией на то, что было под рукой. Например, в России в качестве единиц длины были пядь, локоть, аршин и другие. Для поддержания единства установленных мер применялись эталонные меры, которые хранились в церквях. По мере развития промышленного производства требования к применению и хранению мер, а также стремление к унификации размеров единиц повышались. Так, в 1736 году российский Сенат образовал комиссию мер и весов, которая разработала эталонные меры и определила отношения различных мер между собой.

В 1841 году в соответствии с Указом «О системе Российских мер и весов» при Петербургском монетном дворе организовали Депо образцовых мер и весов — первое государственное поверочное учреждение. В нём создали «ревизионные группы», в которые входили представители местных властей и купечества. Они имели право изымать неверные или неклейменые меры, а владельцев таких мер привлекать к ответственности. Таким образом были заложены основы единой государственной метрологической службы.