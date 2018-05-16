Москва, 16 мая, 2018, 13:10 — ИА Регнум. Единый день голосования в Российской Федерации нужно перенести с сентября на конец октября. Об этом, как передает «Агентство Москва», сообщила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова в ходе заседания ЦИК РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Элла Памфилова

«Нам надо изменять Единый день голосования, — сказала Памфилова. — Сентябрь — самое неудачное время, понятно, что лучше было бы, если бы это был конец октября».

По ее словам, данный вопрос, решение которого может повысить явку «дачников» на выборах, пока еще не решен.

Напомним, единый день голосования в России пройдет 9 сентября 2018 г.

Как передавало ИА REGNUM, 9 апреля глава ЦИК Элла Памфилова на коллегии Минкомсвязи России заявила, что ведомство планирует создать новую, беспрецедентно открытую и защищенную избирательную систему к следующим федеральным выборам.

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