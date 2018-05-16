Москва, 16 мая, 2018, 13:06 — ИА Регнум. Первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников (КПРФ) предлагает главе ЦИК Элле Памфиловой обсудить возможный перенос единого дня голосования с участием политических партий, передает корреспондент ИА REGNUM 16 мая.

Дарья Антонова ИА REGNUM Элла Памфилова

ЦИК предложил перенести единый день голосования на конец октября.

«Тему переноса единого дня голосования мы с самого начала ставили, мы были не согласны с тем днем, который установлен, приводили свои аргументы, почему мы считаем это нецелесообразным. Любой перенос с сентября лучше — любой перенос. Но не думаю, что октябрь лучший месяц, лучше было бы выбрать весенний месяц, например март», — заявил Мельников.

«Я бы обратился к Памфиловой и такая практика существовала, если они думают об изменении законодательства, было бы неплохо с представителями политических партий пригласить, провести с ними обсуждение, и может быть мы бы пришли к общей позиции», — добавил парламентарий.