Санкт-Петербург, 16 мая, 2018, 12:33 — ИА Регнум. Историческое здание казарм лейб-гвардии Семеновского полка на Звенигородской улице в центре Петербурга можно спасти от уничтожения, но для этого потребуются очень большие средства. Министерство культуры РФ, как уже сообщалось, склоняется к варианту сноса здания, находящегося в аварийном состоянии, с последующим его «воссозданием».

СПб отделение ВООПИиК Казармы Семеновского полка

Как сообщает 16 мая телеканал «Санкт-Петербург», по данным Северо-Западной дирекции Минкультуры, только на усиление существующих конструкций здания необходимо потратить от 60 до 140 млн рублей в дополнение к тем 20 млн рублей, которые уже потрачены на реконструкцию здания прежним подрядчиком. По расчетам чиновников, снести казармы и построить заново будет дешевле, чем сохранить.

«На данный момент дирекция принимает и прорабатывает решение о его полном воссоздании. То есть от его разборки и воссоздания с полным историческим обликом здания», — цитирует источник слова Дениса Колодко, первого заместителя директора Северо-Западной дирекции по строительству и реставрации министерства культуры РФ.

Напомним, ранее стало известно, что и. о. министра культуры России Владимир Мединский распорядился снести здание казарм ради ускорения строительства новой сцены МДТ — Театра Европы на Звенигородской улице.

Руководитель Северо-Западной дирекции Наталья Волынская заявила РБК, что в связи «с ужасным состоянием постройки» министерство рассматривает вариант разборки здания и его последующего воссоздания. Она также подчеркнула, что исторической ценностью обладает только фасад казарм.

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Против этого резко выступили градозащитники и депутаты Заксобрания Петербурга, написавшие открытое письмо Мединскому и губернатору Георгию Полтавченко. По их мнению, нужно сделать всё возможное, чтобы спасти здание в его историческом виде.

Как отмечает телеканал «Санкт-Петербург», за последний месяц здание отклонилось от нормального положения более чем на десять сантиметров — оно буквально сползает в котлован стройки нового здания МДТ. Рабочим запрещено приближаться к зданию казарм во избежание несчастных случаев.

В противовес сносу петербургские специалисты-архитекторы предлагают перекладку стен Семеновских казарм с максимальным сохранением существующих элементов.

«Можно ли восстановить в эти условиях? Я проработал много десятков лет в реставрационном институте. Да, возможно. Возни больше, денег больше, трудностей больше, но это реальная вещь», — уверен член советов по сохранению культурного наследия при правительстве Санкт-Петербурга и министерстве культуры РФ, искусствовед Михаил Мильчик.

Напомним, казармы на Звенигородской улице появились в конце XVIII — начале XIX века. Их вероятный снос объясняют необходимостью ускорить возведение второй сцены Малого драматического театра — Театра Европы. Хотя изначально казармы предполагалось сохранить и использовать в качестве входной группы будущего театра.

В среду, 16 мая, депутаты из нескольких фракций («Яблоко», Партия роста, «Справедливая Россия») петербургского парламента проведут совещание о судьбе казарм.