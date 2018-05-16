Санкт-Петербург, 16 мая, 2018, 12:21 — ИА Регнум. Законодательное собрание Санкт-Петербурга в среду, 16 мая, утвердило разработанный депутатами-единороссами законопроект о парламентских расследованиях. «За» проголосовали 42 депутата из 50-ти.

Дарья Драй ИА REGNUM Законодательное собрание Санкт-Петербурга

Одновременно обсуждался и альтернативный законопроект, разработанный оппозицией. Его отличие состояло в том, что комиссию по проведению расследований предлагалось сделать постоянно действующей и включить в ее состав представителей всех фракций. Но за эту версию законопроекта проголосовал лишь 31 депутат.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, петербургские депутаты выступили с инициативой принять закон о парламентском расследовании в декабре 2017 года. Профильный комитет по законодательству тогда же единогласно одобрил законопроект.

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Наблюдатели связывают эту инициативу с конфликтом между исполнительной и законодательной властью Петербурга. Поводом для разработки законопроекта, как считается, стали действия главы Центрального района города Андрея Хлуткова, который, по мнению некоторых депутатов-единороссов, борется с отделением их партии за влияние на местные муниципалитеты.

Законопроект о парламентском контроле предполагает, что депутаты могут проводить расследования в отношении чиновников и должностных лиц муниципалитетов, если им переданы отдельные государственные полномочия. Поводом для проведения расследования сможет стать нарушение прав и свобод человека, исполнения бюджета, пользования государственной собственности.

Расследования будут проводить специально создаваемые комиссии, они будут формироваться для каждого случая отдельно. Комиссия сможет проводить заседания, запрашивать и собирать информацию от органов государственной власти. Итогом расследования сможет стать предложение об обращении в правоохранительные органы, отстранении чиновников, выражении им недоверия или наложении на них взыскания.

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