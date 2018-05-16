* талибов — запрещённая в России организация

Кабул, 16 мая, 2018, 12:21 — ИА Регнум. Вооруженные силы Афганистана заявили о том, что выбили боевиков «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает 16 мая Anadolu.

Солдаты армии Афганистана

Террористы приступили к осаде западного города Фарах, граничащего с Ираном, во вторник 15 мая.

Талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ) удалось захватить контрольно-пропускные пункты правительственных войск и начать боевые действия в самом городе.

«Во время столкновений были ликвидированы 198 террористов, сотни получили ранения. В настоящее время город зачищается от остатков боевиков», — говорится в заявлении министерства обороны Афганистана.

Военные также отметили, что «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) использовал мирных граждан в качестве живого щита, что значительно осложнило действия сотрудникам правопорядка.

Штурм города Фарах стал самой крупной операцией для талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) за время с начала весеннего наступления террористов. в Общей сложности за последние 19 дней они совершили свыше 2 тыс. 700 нападений.