Мотоциклистам Москвы напомнили о правилах поведения на дороге
Москва, 16 мая, 2018, 11:57 — ИА Регнум. Столичных мотоциклистов призвали соблюдать Правила дорожного движения. О такой необходимости байкерам напомнил Центр организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы.
«Для комфортных и безопасных поездок на мотоцикле необходимо строгое соблюдение Правил дорожного движения», — говорится в официальном сообщении центра.
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В пресс-службе ведомства отметили, что правила поведения на дороге мотоциклисты нарушают достаточно часто и самым распространённым из них является превышение скорости.
Кроме того, допускают байкеры и резкие перестроения, во время поездки пренебрегают защитной экипировкой. В частности, речь идёт о мотошлеме, который должен быть надет не только на водителя, но и на пассажира.
«При движении на транспортных средствах данного типа следует оценивать дорожную ситуацию для обеспечения безопасности, не превышать установленную скорость и избегать рискованных и резких манёвров», — добавили ЦОДД.
Напомним, совсем недавно в Москве стартовал очередной мотосезон.