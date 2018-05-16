Москва, 16 мая, 2018, 11:57 — ИА Регнум. Столичных мотоциклистов призвали соблюдать Правила дорожного движения. О такой необходимости байкерам напомнил Центр организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы.

christels Мотоциклист

«Для комфортных и безопасных поездок на мотоцикле необходимо строгое соблюдение Правил дорожного движения», — говорится в официальном сообщении центра.

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В пресс-службе ведомства отметили, что правила поведения на дороге мотоциклисты нарушают достаточно часто и самым распространённым из них является превышение скорости.

Кроме того, допускают байкеры и резкие перестроения, во время поездки пренебрегают защитной экипировкой. В частности, речь идёт о мотошлеме, который должен быть надет не только на водителя, но и на пассажира.

«При движении на транспортных средствах данного типа следует оценивать дорожную ситуацию для обеспечения безопасности, не превышать установленную скорость и избегать рискованных и резких манёвров», — добавили ЦОДД.

Напомним, совсем недавно в Москве стартовал очередной мотосезон.