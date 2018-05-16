Москва, 16 мая, 2018, 11:52 — ИА Регнум. Внутренний турпоток в 2017 году превысил 56 миллионов поездок. Прирост к 2013 году составил 75%, к 2017 году — 125%, заявил глава Федерального агентства по туризму Олег Сафонов на очередном заседании Совфеда РФ.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Туристы

Число турпоездок в Россию иностранных граждан, начиная с 2001 года, выросло на 123%.

По его словам, такая динамика обусловлена вхождением Крыма в состав России, проведением Олимпиады в Сочи, введением санкций со стороны стран Запада против России.

«Также увеличение турпотока обусловлено ростом туристической привлекательности России в связи с проведением чемпионата мира по футболу в 2018 году и реализации ФЦП «О развитии внутреннего туризма», — отметил Сафонов.