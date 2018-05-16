Казань, 16 мая, 2018, 11:46 — ИА Регнум. Казанский вертолётный завод, вынужденный с середины июля с целью экономии перевести работников на четырёхдневную рабочую неделю, потратил 10 млн рублей на спонсорство. Договор, в котором замазаны данные второй стороны, появился на сайте госзакупок, но, исходя из того, что в обмен на денежную помощь спонсору присваивается статус «Партнёр Всероссийской федерации самбо», можно предположить, что речь идёт о Федерации самбо. В договоре уточняется, что средства используются на организацию и проведение соревнований по самбо и реализацию проекта «Самбо в школу», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Цитата с видео YouTube пользователя SAMBOFIAS Самбо

«Федерация в течение срока действия настоящего договора обязана распространять спонсорскую рекламу», — отмечается в договоре, который будет действовать весь 2018 год.

И хотя договор появился в базе госзакупок только в середине мая 2018 года, в нём уточняется, что перевести всю сумму на счёт федерации спонсор должен до 27 апреля 2018 года.

Напомним, Казанский вертолётный завод ведёт свою историю с 1940 года, предприятие выпускает различные модификации (военные, пассажирские и транспортные) вертолётов серии Ми, а также лёгкий вертолёт «Ансат», сверхлёгкий вертолёт «Актай». За историю завода им выпущено более 12 тыс. вертолётов.

В конце апреля 2018 года стало известно о финансовых трудностях у ПАО «Казанский вертолётный завод», входящего в российский холдинг «Вертолёты России» госкорпорации «Ростех». Они связаны с переносом сроков подписания контракта с Индией на поставку почти трёх десятков вертолётов Ми-17В-5.

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7 мая в казанских СМИ был обнародован приказ руководства завода о том, что предприятие для «недопущение массового увольнения работников» с 13 июля и до 12 октября 2018 года переходит на четырёхдневную рабочую неделю.

Позднее в заводской газете гендиректор ПАО Юрий Пустовгаров разъяснил, что подписание контракта на поставку вертолётов в Индию не сорвано, а произойдёт позже.

«В 2018 году КВЗ планировал изготовить 86 и реализовать 81 вертолёт. Это должно было обеспечить полную загрузку предприятия, сформировать операционную и финансовую прибыль. Основой плана был ожидавшийся в первом полугодии контракт с Индией на 24 вертолёта Ми-17В-5. Его обязательно подпишут, но только в третьем, а возможно, в четвёртом квартале. Причём контракт разобьют на две части. Поэтому планы завода на 2018 год необходимо серьёзно скорректировать», — писал в обращении к заводчанам Пустовгаров.

Он также добавил, что у предприятия накоплено порядка 28 млрд рублей кредитов и для исполнения всех обязательств заводу нужно «изыскать около 5 млрд рублей».

В планах предприятия, о которых сообщил гендиректор, — сокращение на 1,3 млрд рублей расходов на инвестиционные проекты перевооружения, снижение инвестиций в опытные образцы, реализация запасов и незавершённого производства, что позволит выручить ещё около 1 млрд рублей, снижение оплаты труда управляющего персонала и введение четырёхдневной рабочей недели.

«Рассматривалось несколько вариантов. Первый — общий отпуск в августе. Второй — уход на четырёхдневку в четвёртом квартале. В итоге остановились на третьем квартале: это лето, отпуска, подготовка к школе и до осени вполне удобный для завода режим», — резюмировал в обращении Юрий Пустовгаров, который добавил, что считает необходимой «мобилизацию коллектива на тотальное снижение затрат с целью сохранения позиций КВЗ на рынке вертолётов».

Примерно в это же время был заключён спонсорский договор на 10 млн рублей.