Пермь, 16 мая, 2018, 11:42 — ИА Регнум. В Перми сегодня, 16 мая, на заседании правительства Пермского края губернатор Максим Решетников публично объявил выговор министру здравоохранения Дмитрию Матвееву за срыв поставок противоклещевой вакцины. На исправление ситуации главе минздрава дали две недели, сообщают местные СМИ.

JerzyGorecki Клещи

По словам главы региона, конец апреля — начало мая ознаменовались большим количеством обращений пермяков по поводу дефицита вакцины. В ходе проверки выяснилось, что имел место срыв в закупках препарата против инфекции, переносимой клещами.

Матвеев признал факт того, что ведомство припозднилось с закупками. Глава ведомства заявил, что 16 мая вакцина уже должна поступить в лечебно-профилактические учреждения края. До начала июня программу вакцинации против клещевого энцефалита первого полугодия завершат.

Министр также подчеркнул, что из-за погодных условий с начала 2018 года в регионе отмечено снижение числа пострадавших от укусов клещей пермяков: у 660 укушенных обнаружено три энцефалитных клеща.

По данным Управления Роспотребнадзора Пермского края, первый укус клеща зафиксирован 10 апреля 2018 года. Пострадал мальчик в возрасте 11 лет. В 2017 году клещевой энцефалит поразил 114 человек. В целом за год от укусов клещей пострадали 13,5 тыс. человек, среди них 2495 — это дети.

Отметим, ранее жители Пермского края заявляли об отсутствии бесплатной вакцины от клещевого энцефалита.

«В разных районах края ампула стоит от 1000 до 6000 рублей. Фельдшеры в ужасе. В деревне ни у кого таких денег нет. Ждут эпидемии клещевого энцефалита», — заявлял источник из медицинской среды.