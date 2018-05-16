Москва, 16 мая, 2018, 11:35 — ИА Регнум. Заявление госдепа США о Крымском мосте можно назвать «злопыхательством». Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в интервью РБК.

Most.life Керченский мост

«Крым с 2014 г. является субъектом России, — сказал Джабаров. — Поэтому заявления американцев о нарушении нами международного права ничем не обоснованы».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 мая официальный представитель госдепа США Хезер Науэрт заявила, что США осуждают открытие моста в Крым, которое прошло «без разрешения правительства Украины».

По ее словам, мост помешает «доставке товаров морским транспортом». От этого, считает Науэрт, пострадают жители Крыма и Украины.

Науэрт также добавила, что Вашингтон обеспокоен, поэтому внимательно следит за происходящим.

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