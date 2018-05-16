Москва, 16 мая, 2018, 11:23 — ИА Регнум. Миссия ОЗХО по расследованию случаев применения химоружия в Сирии впервые с момента своего учреждения начала работать по своему назначению. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 16 мая заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

«По сути впервые с момента своего учреждения миссия провела работу, как того постоянно требовала и Россия, и Сирия — непосредственно на месте предполагаемого инцидента, а не дистанционно», — заявила Захарова.

В МИД РФ рассчитывают, что итогом расследования станут обстоятельные и выверенные с профессиональной точки зрения выводы, «которые помогут установить реальную картину произошедшего 7 апреля в городе Дума и подтвердить несостоятельность любых надуманных и бездоказательных обвинений в адрес Дамаска, послуживших предлогом для противоправной военной акции США, Великобритании и Франции, грубо нарушивших устав ООН», указала дипломат.

В настоящее время миссия ОЗХО по расследованию случаев применения химоружия в Сирии продолжает инициированное по просьбе сирийских властей изучение всех обстоятельств, связанных с инсценированным «Белыми касками» химинцидентом в городе Дума 7 апреля.

При обеспечении Дамаском и российской военной полицией надлежащих условий специалисты миссии в ходе своего пребывания в Сирии несколько раз выезжали в город Дума для посещения обозначенных экспертами ОЗХО мест, заявила официальный представитель МИД РФ.

«Как это и предписывается Конвенцией запрещения химического оружия и нормативными документами ОЗХО, ими были самостоятельно отобраны пробы на наличие отравляющих веществ, опрошены свидетели, осуществлён ряд других специальных мероприятий. Пробы и другие вещественные доказательства были доставлены в Гаагу для лабораторных исследований, которые займут две-три недели», — заявила Захарова.

«Об окончательных итогах работы миссии в городе Дума можно будет делать выводы не ранее конца мая, когда будет обнародован доклад миссии», — добавила она.

В начале апреля 2018 года США и их сателлиты обвинили Сирию в применении химического оружия против мирных жителей в городе Дума, опираясь на единственный видеоролик «Белых касок». Этого оказалось достаточно для того, чтобы 14 апреля США, Британия и Франция нанесли по Сирии удар 103 крылатыми ракетами.