Ярославль, 16 мая, 2018, 11:14 — ИА Регнум. Областную Доску почёта планируют разместить в Парке Мира Ярославля. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Общественной палате Ярославской области. С инициативой воссоздания Доски почёта выступили представители областного Союза профсоюзов, мотивируя своё предложение необходимостью поднять авторитет простого человека, который своим ежедневным физическим, интеллектуальным или творческим трудом делает свой вклад в развитие области. Региональная Общественная палата провела обсуждение этого предложения в котором приняли участие общественники, архитекторы, дизайнеры, градозащитники.

Аркадий Бобович Доска почета в парке Мира в советские годы

В качестве места для установки Доски предлагали три варианта — административный центр города рядом с правительством области, парк 1000-летия Ярославля и Первомайский бульвар.

Участники обсуждения предложили не использовать для установки Доски почета исторический центр и зону ЮНЕСКО, а задействовать парк Мира, территория вокруг которого активно застраивается и благоустраивается.

Участники обсуждения также выразили пожелание, чтобы Областная доска почета имела интерактивные формы, то есть велась трансляция о почетных гражданах в виде телевизионных роликов, на плазмах, в интернете.

«Она когда то там и стояла — в парке Мира, на пересечении проспекта Ленина и улицы Свободы. И в свое время я вместе с Владимиром Жданом ее проектировал. Это было в 1978—1979 годы. Доска была обращена лицом в сторону вокзала. Мне кажется, что может быть такой вариант, может быть вариант установки на площади Труда — название площади, как бы, предлагает установить Доску почета именно там», — сказал корреспонденту ИА REGNUM экс-главный архитектор города Аркадий Бобович.

Он считает, что отмечать людей труда надо. Зарплаты, соцпакеты это не отменяет.

«Я думаю, когда дедушка с внуком пойдет по городу и внук увидит портрет дедушки или бабушки на Доске почета, наверное, это даже будет для дедушки и бабушки более важно, чем все остальное, которое тоже необходимо, безусловно», — сказал корреспонденту архитектор города Аркадий Бобович.

На обсуждении решено также создать рабочую группу, которая будет курировать данный вопрос, а также участвовать в разработке положения и проведении конкурса на лучший эскиз проекта.